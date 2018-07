"Juventus-Ronaldo, Adidas già prepara la maglia numero 7"

Come starebbe Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve? A quanto pare c'è chi ci sta già lavorando, mentre i tifosi hanno appena iniziato ad immaginarlo. Secondo quanto riporta Romanews, Adidas, storica casa d'abbigliamento e sponsor tecnico bianconero, starebbe producendo la maglia numero 7 bianconera col nome del fuoriclasse portoghese. Juan Cuadrado, del resto, se ne farebbe una ragione e sceglierebbe volentieri un altro numero pur di poter sfornare cross per Ronaldo.



In attesa di conferme o smentite, rappresenta un possibile ulteriore indizio di un'operazione che avrebbe del clamoroso e che al momento resta una suggestione forse alimentata da una strategia di Jorge Mendes: in Spagna è stato il giornalista Josep Pedrerol a dare per certo l'addio di CR7 al Real Madrid con i blancos che avrebbero accettato l'offerta da 100 milioni, mentre altrove emergono i dettagli sulla modalità dell'operazione, con il contratto da 30 milioni all'anno pagato per due terzi dalla Jeep. Il sogno di mezza estate, di sicuro, andrà avanti per un bel po'.