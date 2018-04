"Juventus, occhi su Alderweireld e Mousa Dembelé"

Mentre la squadra è impegnata nel duello scudetto con il Napoli, la dirigenza della Juventus sta pianificando il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E starebbe guardando con attenzione in casa Tottenham: secondo quanto riferisce il Daily Mail i bianconeri avrebbero messo nel mirino il 29enne difensore belga Toby Alderweireld e il connazionale Mousa Dembelé, mediano classe 1987.



Nelle ultime settimane la retroguardia della squadra di Allegri ha mostrato qualche crepa e non va dimenticato che Chiellini (attualmente fermo per una lesione al bicipite femorale) e Barzagli non sono più giovanissimi: ecco perché Alderweireld rappresenterebbe un profilo adatto per la Vecchia Signora. Dembelé invece arricchirebbe un centrocampo che a fine anno potrebbe vedere la partenza di Marchisio e Khedira.



In mezzo al campo il sogno di Marotta e Paratici resta sempre Milinkovic-Savic: Vanja, portiere del Torino, spingerebbe per un approdo sotto la Mole per vivere con il fratello nella stessa città, ma la trattativa è molto complessa dato che Lotito non intende fare sconti e parte da una valutazione di oltre 100 milioni per il suo gioiello.