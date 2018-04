"Juventus, Dybala-Atletico: c'è già l'accordo"

Non è passato poi molto tempo dall'ultima indiscezione pubblicata in Spagna: lunedì 19 marzo Marca, quotidiano sportivo di Madrid, aveva beccato a cena Simeone e Paulo Dybala, in vacanza nella capitale spagnola. Allora quell'incontro fu letto in chiave futuristica, quasi da fantamercato: magari entrambi - si era scritto - parlavano di Psg. Oggi, alla luce di quanto scrive il giornalista freelance Joaquin Rodriguez, in realtà sul tavolo c'era, anzi, ci sarebbe stato solo il possibile trasferimento della Joya proprio all'Atletico Madrid.



La notizia che arriva dalla Spagna è quella di un accordo già trovato tra il fratello-agente del giocatore, Gustavo, e il d.s. italiano dell'Atletico, Andrea Berta. Si tratta di un contratto di 5 anni legato ovviamente alla partenza di Griezmann che consentirebbe ai colchoneros di reinvestire la cifra incassata. Manca comunque l'accordo tra i club, anche perché la Juve accetta solo una cifra che oscilla tra i 150 e i 200 milioni e, secondo Rodriguez, i bianconeri chiederebbero il difensore Stefan Savic come contropartita.



L'indiscrezione, al momento, resta tale: la Juve non ha bisogno di vendere ma è nella sua politica ascoltare "proposte indecenti" nel caso in cui i giocatori vogliano cambiare aria. Dybala ha rinnovato il contratto ad aprile 2017 ed è il giocatore più pagato della Serie A: a spingerlo lontano potrebbe essere al massimo il desiderio di misurarsi nello stesso campionato dove giocano i migliori al mondo, Messi e Cristiano Ronaldo.