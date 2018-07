"Juventus, Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino"

È una delle prime cose che viene fuori in una trattativa di mercato e anche l'operazione Cristiano Ronaldo-Juve non si sottrae alla regola: "CR7 cerca casa a Torino". A scriverlo è Marca, l'autorevole quotidiano di Madrid che svela l'ennesimo retroscena su quella che per i bianconeri al momento è solo una suggestione (parola di Marotta), e che per i tifosi è un sogno a occhi aperti.



Secondo quanto raccontato dal giornale spagnolo, Ronaldo avrebbe la testa già lontano da Madrid e sarebbe mentalmente impegnato da due settimane con la ricerca di informazioni sulla sua possibile futura dimora a Torino. Certo, la "datazione" fa un po' effetto: Cristiano è stato eliminato dal Mondiale appena quattro giorni fa e adesso è in vacanza, dunque di sicuro non ha visto di persona alcun appartamento o villa. Ma è altrettanto sicuro che può permettersi di affidare l'incarico a terzi...