"Juventus, Cancelo a un passo: accordo vicino con il Valencia"

La Juventus ha in mano Joao Cancelo. Superdeporte scrive che i bianconeri hanno praticamente raggiunto l'intesa con il Valencia per una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti dagli spagnoli che devono cedere il giocatore entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario. Resterebbero da definire soltanto le modalità di pagamento in un incontro tra le dirigenze dei due club previsto nei prossimi giorni (dopo quello andato in scena a Milano).



Marotta e Paratici avevano provato, senza successo, ad abbassare le pretese dei Taronges inserendo nell'affare Marko Pjaca ma alla fine hanno deciso di venire incontro ai Pipistrelli e dal canto suo il laterale portoghese, dopo che l'Inter è stata costretta a defilarsi sempre per il FFP, accetta di buon grado la destinazione bianconera. Questa settimana potrebbe dunque essere davvero decisiva per il buon esito della trattativa.