"Juventus, Bellerin nel mirino"

Hector Bellerin gioca titolare nell'Arsenal dal 2015: aveva 20 anni ed era già uno dei migliori terzini destri d'Europa. Nel declino dei Gunners e nella loro stagione non esaltante, lui non ha grandi colpe, tanto che mezza Europa ha messo gli occhi su di lui. Mezza Europa, Juve compresa. Secondo il Guardian, anzi, il difensore è uno degli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione.



Il quotidiano inglese non è uno di quei tabloid che spesso esagerano con le notizie di mercato: a dispetto della sua autorevolezza, tuttavia, c'è da dire che la Juve difficilmente porta a termine operazioni così costose in quel ruolo. Per avere Bellerin ci vogliono più o meno 50 milioni, una cifra simile a quella spesa dal Manchester City per Walker la scorsa estate.



La Juve, inoltre, ha già messo le mani su Darmian, che costa molto meno e già conosce il campionato italiano. Trattativa complicata, insomma, ma non è un'ipotesi che va esclusa.