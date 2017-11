"Juve, zero chance per Emre Can: andrà al Manchester City"

Un gol in Champions (più due ai preliminari), quasi sempre titolare in Premier e in Europa: la telenovela dell'estate non ha minimamente declassato il ruolo di Emre Can al Liverpool. Anzi, il centrocampista tedesco in scadenza di contratto nel 2018 resta un punto fermo della squadra di Klopp e anche uno dei giocatori dal rendimento più alto. Non a caso, la Juve lo ha cercato con insistenza finché non ha virato su Matuidi.



Secondo i media inglesi, tuttavia, i bianconeri hanno "perso il treno": "No chance", è il titolo del Daily Star. Zero possibilità, dunque, che Emre Can quest'estate venga in Italia. Al di là della Manica, sono convinti che il giocatore abbia già scelto la propria destinazione: lascerà il Liverpool a parametro zero e si sposterà di pochi chilometri, a Manchester, sponda City. Guardiola avrebbe individuato in Emre Can il sostituto di Yaya Touré.