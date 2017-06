"Juve, Real Madrid su Dybala: offre 77 milioni più Morata"

Se l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra dovesse essere confermata, è molto probabile che Marotta possa andare in difficoltà: secondo il Sun, ripreso poi dai media spagnoli, il Real Madrid vuole a tutti i costi Paulo Dybala, da tempo nel mirino anche del Barcellona, al punto che sarebbe disposto a offrire 77 milioni più Alvaro Morata ai bianconeri. Considerando che per l'attaccante spagnolo appena sei mesi fa è stato esercitato il diritto di recompra a 30 milioni, il cartellino della Joya costerebbe ai blancos oltre 100 e per i bianconeri, che ne pagarono 32 più 8 di bonus al Palermo, rappresenterebbe una plusvalenza incredibile.



Di fronte a queste cifre monstre, dunque, è possibile che Marotta possa tentennare, anche perché, al di là dell'aspetto economico, riporterebbe a Torino un giocatore come Morata amatissimo dal popolo bianconero anche se ha, ovviamente, caratteristiche completamente diverse da quelle di Dybala. L'argentino, in ogni caso, dovrebbe a breve rinnovare il suo contratto fino al 2021: ma una firma non lo blinderebbe a Vinovo a vita.