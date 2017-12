"Juve-Milinkovic, pronti 80 milioni"

"La Juve ha 80 milioni in serbo". Il titolo di Tuttosport è eloquente: Marotta è pronto a un'offerta monstre da recapitare quest'estate alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. È il centrocampista biancoceleste l'obiettivo numero uno della prossima estate bianconera: l'interesse è noto da tempo, nell'ultima sessione il club ha preferito investire sulle ali Douglas Costa e Bernardeschi per completare l'organico, ma con l'ormai sicuro addio di Khedira a fine anno sarà un altro il reparto da rinforzare.



Già quest'estate, in realtà, la Juve ha provato a sondare il terreno per Milinkovic e De Vrij (oltre che per Keita), ma i dialoghi con Lotito non sono andati avanti. La Lazio ha ricevuto offerte concrete per Milinkovic da 70 milioni puntualmente rifiutate e ha rinnovato il contratto al giocatore fino al 2022 con uno stipendio netto di circa 1,5 milioni. Con una possibile stagione da protagonista, il serbo molto probabilmente proverà a fare il grande salto in una big e la Juve è pronta a convincerlo ad andare a Torino.