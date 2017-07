"Juve, il Chelsea vuole Alex Sandro. E ha 280 milioni..."

Quando hai un budget di 250 milioni di sterline, pari a 280 milioni di euro al cambio attuale, centrare gli obiettivi di mercato è oggettivamente più semplice. Ecco perché in Inghilterra sembrano non avere molti dubbi su quali siano i prossimi rinforzi del Chelsea e il primo della lista, secondo il Telegraph e il Daily Mail, è Alex Sandro, esterno sinistro della Juve.



Quando il mercato non era cominciato ancora ufficialmente, Marotta ammise di aver ricevuto un'offerta "consistente" per il terzino brasiliano, aggiugendo che "nessuno va tenuto controvoglia". Le operazioni successive, con l'addio burrascoso di Dani Alves e quello sorprendente di Bonucci, più il caso Schick e gli arrivi di Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio e Bernardeschi, hanno fatto passare in secondo piano il possibile addio di Alex Sandro. Ora, però, dall'Inghilterra torna forte la voce dell'interesse dei Blues, che nel frattempo si erano concentrati sull'affare Morata.



Stando a quanto riportano i tabloid britannici, Antonio Conte sarebbe fiducioso per l'esito positivo della trattativa e conta di portare a Londra il brasiliano per circa 60 milioni di sterline, cioè 67 milioni di euro. Una cifra che lo renderebbe il difensore più caro della storia, battendo i record appena stabiliti prima da Walker e poi da Mendy, altri due esterni passati entrambi al Manchester City.