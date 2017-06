"Juve, Dybala vuole partire e il Barcellona prepara l'assalto"

La prima pagina del Mundo Deportivo è un ponte per il mondo dei sogni: i tifosi del Barcellona la guardano e immaginano Paulo Dybala con altri colori sulla maglia, ovviamente quelli blaugrana. Dalla Spagna, dunque, arriva l'ennesima voce che spaventa la Juve o, pià che altro, i suoi sostenitori. Il quotidiano catalano elenca "le chiavi dell'operazione" e tra queste, al numero uno, c'è il presunto desiderio della Joya: "La Juve sa che il giocatore vuole partire perché vuole giocare nella Liga". Al numero due c'è l'ok dell'operazione da parte di Messi: il connazionale è un po' il suo erede, può consentire al Barça di avere un'altra possibile stella alternativa alla MSN nel tridente e sa giocare sia a destra che al centro, proprio come Leo.



L'assalto del Barcellona ci sarà, così come ci fa quello per Paul Pogba l'estate prima dell'effettivo addio del francese, destinazione Manchester United. Braida, però, tornò a casa con un nulla di fatto e alla fine il centrocampista ha scelto un'altra destinazione. L'ex d.s. del Milan farà lo stesso per Dybala che già voleva ai tempi di Palermo, salvo cambiare obiettivo. Come scrive lo stesso Mundo Deportivo - però - serviranno tra gli 80 e i 100 milioni per convincere la Juve, di sicuro restia a cedere il proprio gioiello. Per farlo, il Barça inserirà tre giocatori nella trattativa: André Gomes, già seguito da Marotta e Paratici, Rakitic, che però ha appena rinnovato con i blaugrana, e Mascherano.