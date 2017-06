"Juve-Douglas Costa, è fatta: al Bayern 40 milionI"

Il primo grande colpo dell'estate juventina sta per essere messo a segno. Anzi, stando a quanto rivelato da Kicker, bisettimanale sportivo tedesco, è già tutto fatto: Douglas Costa sarà un giocatore bianconero. In base a quanto si legge, l'esterno d'attacco brasiliano arriverà per 40 milioni dal Bayern: a lui un contratto da 6 milioni netti a stagione, leggermente inferiore a quelli dei top player Higuain e Dybala.



Allegri ha chiesto espressamente alla società di avere dei rinforzi sulle fasce dopo aver giocato per oltre mezza stagione con i soli Cuadrado e Mandzukic e per lui Douglas Costa sarebbe davvero un innesto fondamentale: nell'ultima stagione al Bayern, con Ancelotti, ha giocato meno rispetto agli anni con Guardiola, anche perché Ribery e Robben hanno avuto meno infortuni rispetto al solito, ma le sue qualità tecniche sono indiscutibili, così come la capacità di aiutare anche in fase difensiva.