"Juve-Danilo, è fatta: al Real Madrid 20 milioni"

Da Dani Alves a Danilo: l'acquisto del terzino brasiliano del Real Madrid da parte della Juventus è dato per fatto da As. Il club italiano, secondo l'edizione online del quotidiano spagnolo, ha raggiunto l'accordo sulla base di 20 milioni di euro, 11,5 in meno di quanto il Real lo pagò due anni fa dal Porto. Secondo "As", manca solo l'ufficialità.



Danilo, 25 anni, ricostituirebbe così con Alex Sandro la coppia d'oro del Porto, a patto, ovviamente, che la Juve riesca a resistere agli assalti di Chelsea e Psg per il mancino brasiliano, punto di forza della rosa di Allegri nella scorsa stagione.