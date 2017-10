"Juve, Cristiano Ronaldo poteva essere tuo"

"Formidabile tecnicamente, imprevedibile. Una rivelazione da bloccare subito per un eventuale investimento”. Gianni Di Marzio, osservatore della Juve nel 2002, scriveva queste esatte parole a proposito di Cristiano Ronaldo, all'epoca 17enne e ancora allo Sporting Lisbona. A pubblicare il documento è France Football, ma la storia si arricchisce di altri dettagli e di fatto regala un titolo sensazionale. CR7 poteva essere bianconero quando la sua leggenda non era ancora cominciata.



È anche Franco Ceravolo, allora capo degli osservatori della Juve, a raccontare come sono andati i fatti: "Chiesi a Matteo Fabris, attuale team manager, di fare una lista degli under 23 con almeno cinque gare giocate in campionato. C'era anche Ronaldo". Di Marzio, invece, spiega che "Moggi mi aveva inviato per Quaresma, ma durante Sporting-Belenenses notai subito Cristiano: c'era una signora che non appena toccava palla lui, urlava, era la mamma a cui diedi il mio bigliettino da visita".



Cosa succede? La Juve continua a seguire il giocatore e pensa all'offerta: 2,5 milioni più Salas. Sembra poco, considerando le cifre impazzite del mercato attuale, allora sarebbe stato un investimento discreto per un ragazzo giovanissimo. Salas, però, preferì andare al River Plate, lo Sporting chiedeva 10 milioni in contanti e la Juve si ritirò dalla corsa. Nell'estate 2003 CR7 passò al Manchester United. E la storia è cambiata.