"Juve, Bonucci in vendita: il Chelsea offrirà 50 milioni"

Il Sun la mette giù così: "Juve got a chance". La Juve ha una possibilità. È il titolo di un articolo della sezione mercato, dove si parla di Leonardo Bonucci e della sua eventuale cessione in estate: il caso, in Italia, è ormai rientrato, ma all'estero si specula inevitabilmente sulla lite tra Massimiliano Allegri e il difensore che ha portato all'esclusione del difensore nella sfida di Champions contro il Porto. Così il primo pronto a inserirsi nella crepa che si è creata dieci giorni fa sarebbe Antonio Conte con il suo Chelsea.



Secondo quanto rivela il quotidiano inglese, l'ex tecnico della Juve potrebbe offrire 50 milioni per portare in Premier Leonardo Bonucci. L'esplosione di Rugani e il già programmato acquisto di Caldara (che però arriverà solo nel 2018) fanno pensare che la Juve giudichi cedibile il difensore centrale che proprio con Conte si è affermato a livello internazionale, prima alla Juve e poi con l'Italia: del resto Leo avrà 30 anni a maggio e - come suggerisce il Sun - "la Juve ama fare affari con le proprie stelle".