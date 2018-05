"Juve-Ancelotti, contatto: Allegri, si cerca l'erede"

Carletto Ancelotti è tra i possibili candidati alla panchina della Juve per la prossima stagione. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che nella sua versione online svela che il contatto anticipato dallo stesso quotidiano quasi un mese fa è stato confermato. Tra i possibili motivi del no alla Nazionale da parte del tecnico di Reggiolo, dunque, potrebbe esserci anche l'eventualità di un futuro i bianconero.



Allegri, a dire il vero, ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2020 e anche oggi, in conferenza stampa, ha ribadito di non avere problemi a continuare la sua esperienza in bianconero. Ma la sua permanenza non è ancora certa e molto dipende dai programmi della società per la prossima stagione, quando si preannunciando altri grandi cambiamenti, come in quasi tutte le estati della Juve da quando c'è Max al timone.



Per quanto riguarda Ancelotti, il suo nome è stato accostato anche a Napoli (poco probabile) e Arsenal: di sicuro il no alla Nazionale è dettato dalla sua volontà di allenare un club. Alla Juve, oltretutto, è già stato, senza riuscire a portare alcun trofeo nel 2000 e nel 2001: per lui, allora, sarebbe una rivincita, visto che fu esonerato al termine della seconda stagione andando via con l'etichetta di perdente di successo. La storia ha detto tutt'altro.