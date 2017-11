"Ipotesi scambio Gabigol-Ramires ma l'attaccante ha detto no"

Con ogni probabilità Gabigol a gennaio cambierà di nuovo casacca. L'attaccante, passato in estate dall'Inter al Benfica in prestito con diritto di riscatto, non si è ambientato nella squadra di Rui Vitoria trovando pochissimo spazio. Nella sessione invernale la punta brasiliana tornerà dunque a Milano, ma non per restarci.



E' di ieri la notizia di un interessamento da parte del Genoa mentre oggi il quotidiano portoghese Record rivela che il club di corso Vittorio Emanuele aveva pensato di dare in prestito il 21enne allo Jiangsu Suning dal quale sarebbe arrivato con la stessa formula il centrocampista Ramires. Ma Gabigol si sarebbe opposto a questa possibilità perché vorrebbe restare in Europa e preferibilmente in un club competitivo. Va trovata quindi un'altra soluzione.