"Inter-Verdi, contatto", i nerazzurri provano lo sgarbo al Napoli

L'Inter comincia a pianificare le mosse per la sessione estiva del calciomercato e la sfida di domenica col Bologna può essere l'occasione giusta per intavolare coi rossoblu il discorso Verdi. Secondo Tuttosport, infatti, per giugno i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l'attaccante rossoblu, che a gennaio ha rifiutato il passaggio al Napoli per continuare a crescere in 'provincia'.

Dietro il no del giocatore agli azzurri, scrive il quotidiano torinese, ci sarebbero proprio i nerazzurri, che sarebbero pronti a formulare un'offerta: il Bologna aveva accettato i 23 milioni proposti dal Napoli, in estate probabilmente ce ne vorranno circa 25, soldi che l'Inter conta di incassare dalla cessione di Kondogbia al Valencia.

Il centrocampista francese, che con ogni probabilità sarà riscattato dal club spagnolo, porterà nelle casse dei nerazzurri proprio 25 milioni, un tesoretto con cui l'Inter conta di battere la concorrenza di Roma e Juventus, tanto più perché dal 1 luglio Suning non avrà più i vincoli del Fair Play Finanziario.