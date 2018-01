"Inter, ultimatum al Barcellona per Rafinha"

La trattativa che dovrebbe portare Rafinha all'Inter continua tra alti e bassi. Il Barcellona si è preso altre 48 ore per decidere mentre i nerazzurri hanno lanciato una sorta di ultimatum che scadrà venerdì a mezzogiorno - come scrive Mundo Deportivo - e sono eventualmente pronti a cambiare obiettivo.



I blaugrana starebbero tergiversando per capire l'entità dell'infortunio di Paulinho rimediato contro l'Espanyol: in Spagna si parla di lesione importante ma anche della frattura di un dito del piede, in questo caso i tempi di recupero (stimati in almeno un mese) bloccherebbero la cessione di Rafinha. Secondo nostre indiscrezioni, invece, dovrebbe essere solo un pestone: il centrocampista brasiliano potrebbe già giocare nel weekend.



In realtà il Barça sta cercando altri acquirenti per un prestito secco o con obbligo di riscatto, ecco il perché dell'ultimatum dell'Inter che, forte della volontà del giocatore, propone un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni. Gli spagnoli ribattono con l'obbligo a quota 30, si potrebbe anche arrivare ad una formula che accontenti tutti: prestito con diritto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione alla Champions League dei nerazzurri.