"Inter, Suso nel mirino: pronti 25 milioni". Ma rinnoverà col Milan

L'importanza di Suso nel gioco del Milan è emersa ancora una volta a Crotone: il gol del 2-0 è una perla di Cutrone, ma nasce da una giocata pazzesca del mancino. Non deve sorprendere, allora, se lo spagnolo è diventato oggetto del desiderio di altre grandi: secondo la Gazzetta dello Sport, ad esempio, l'Inter sarebbe interessata a lui per completare il reparto d'attacco con un altro esterno. Il problema, per i nerazzurri, è che il Milan lo considera incedibile e nel giro di qualche settimana Suso rinnoverà con i rossoneri.



Stando all'indiscrezione del quotidiano milanese, l'Inter avrebbe pronta un'offerta da 25 milioni ai rossoneri per il giocatore: il contratto di Suso scade nel 2019 e quest'estate i dirigenti, impegnati in altre trattative, non hanno discusso con lo spagnolo. Ma lo faranno molto presto. L'Inter, in ogni caso, non ha fatto ancora partire la trattativa: deve prima raccogliere il denaro sufficiente dalle eventuali cessioni, come Jovetic ed eventualmente Brozovic.