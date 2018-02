"Inter, Skriniar via e arriva De Vrij gratis"

Mundo Deportivo ha due notizie per i tifosi dell'Inter, una bella e una brutta. Difficile scegliere quale dare prima, anche perché di fatto sono collegate: quella bella, in ogni caso, vede Stephan de Vrij vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione, quella brutta è la probabile partenza di Milan Skriniar e del resto l'olandese arriverebbe proprio per rimpiazzarlo.



Secondo il quotidiano catalano, la strategia di Ausilio è già tracciata: aspettando di capire cosa accadrà a Icardi e se Lautaro Martinez sarà il suo sostituto o il suo vice, in difesa si va verso un avvicendamento di sicuro conveniente dal punto di vista economico, forse non così traumatico sul piano sportivo.



Cedere Milan Skriniar al Barcellona, o a un'altra delle big d'Europa di cui ha parlato il suo agente a gennaio (Real Madrid, Manchester City e Manchester United), regalerebbe all'Inter una straordinaria plusvalenza dopo averlo acquistato quest'estate dalla Sampdoria a circa 23 milioni (8 cash più Caprari). Dopo una prima parte di stagione ad altissimi livelli, il suo valore si è impennato e l'Inter potrebbe fare cassa lasciando partire sia lui che Maurito e avviando una mini-rivoluzione. Prima, però, Ausilio va a caccia dei sostituti: per Martinez è praticamente fatta, per De Vrij, che non ha ancora rinnovato con la Lazio, bisogna insistere con il giocatore e con i suoi agenti.