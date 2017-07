"Inter, Perisic via: il Manchester United ti accontenterà"

"Il Manchester United confida nel poter chiudere la trattativa per l'acquisto di Ivan Perisic, malgrado sia ancora leggermente distante dalla richiesta di 50 milioni sterline fatta dell'Inter". Non è parte di un articolo, ma il titolo della versione online dell'Independent, quotidiano inglese: da quelle parti preferiscono essere chiari senza troppi giri di parole o frasi a effetto.



Quello che più interessa ai tifosi nerazzurri, dunque, emerge subito: andando oltre, si scopre che sono fonti interne al Manchester United ad assicurare che l'operazione andrà a buon fine, perché alla fine i Red Devils accontenteranno Walter Sabatini e cederanno alle sue richieste pur di regalare Perisic a Mourinho, che evidentemente lo ritiene fondamentale per essere competitivo in Premier e in Champions.



Spalletti in conferenza è stato chiaro: "Siamo l'Inter e facciamo quello che vogliamo". Con Perisic, forse, avrà già parlato, considerando che il croato è arrivato in ritiro a Riscone di Brunico. Dunque, cosa succederà ora? I 55 milioni di euro andrebbero immediatamente reinvestiti, ovviamente, comprando a quel punto due esterni d'attacco. O magari insistendo con Nainggolan.