"Inter, Lunin ha già detto sì"

Non è esattamente un ridimensionamento quello di una società che ha già messo a segno due colpi e mezzo per la prossima stagione e che è pronta ad anticipare tutti anche su altri tre fronti. Il divorzio tra Walter Sabatini e Suning non ha certo frenato le ambizioni dell'Inter: lo hanno detto nei giorni scorsi Steven Zhang e l'a.d. Antonello, l'ha ribadito Luciano Spalletti, lo testimoniano gli affari Lautaro Martinez e De Vrij, senza dimenticare Asamoah.



Non solo, l'Inter sta portando avanti altre trattative per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero già il sì di Andriy Lunin, portiere ucraino classe 1999 che diventerebbe così l'erede di Samir Handanovic. Da poco maggiorenne, ha già debuttato in nazionale e sarebbe stato convinto dal progetto sportivo dei nerazzurri, superiore per fascino a quello di Wolfsburg, Real Sociedad, Lipsia e Watford, tutti i club che hanno presentato un'offerta formale allo Zorya Luhansk, e per prospettive future a quelli di Juventus (già coperta con Szczesny) e Liverpool (che ha Mignolet, Karius e tratta con Casillas).



Ausilio non molla la presa neppure su Bernard e Strootman: l'ala delo Shakhtar è in scadenza e se non firma con nessuno a breve, l'Inter potrà presentargli l'offerta adeguata una volta che si sarà garantita l'accesso alla prossima Champions; il centrocampista della Roma ha una clausola da 32 milioni, né troppo alta né troppo bassa, ma "finanziabile" con le eventuali cessioni di Brozovic e Joao Mario.