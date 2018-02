"Inter-Lautaro Martinez sarà il trasferimento più importante della storia"

Mentre sul campo la squadra lotta, non senza difficoltà, per centrare l'obiettivo Champions League, fuori dal terreno di gioco l'Inter prepara già le mosse per la prossima stagione e gioca d'anticipo sulla sessione estiva di calciomercato. Se in difesa sembra ormai cosa fatta l'accordo con Stefan De Vrij (Miranda probabilmente lascerà i nerazzurri a fine stagione), per l'attacco continuano le negoziazioni con il Racing per Lautaro Martinez.

Il giovane attaccante argentino è praticamente già di fatto un giocatore nerazzurro, ma restano da limare alcuni dettagli perché il club di Milito vuole più soldi. Saputo delle intenzioni dell'Inter di blindare il gioiellino classe 1997 con una clausola da 120 milioni di euro - scrive TyCSport.com - il presidente Víctor Blanco ha infatti preteso di ottenere anche un 10% della futura rivendita di Martinez.

Stando a quanto scrivono in Argentina, i nerazzurri avrebbero accettato la proposta del Racing, a patto però che la futura rivendita dell'attaccante superi i 16 milioni di euro (per esempio se Martinez dovesse essere rivenduto per 17 milioni il Racing incasserebbe il 10% di un milione). "Sarà il trasferimento più importante della storia del calcio argentino" scrive TyCSport.com.