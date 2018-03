"Inter, Lautaro Martinez prenderà il 9 se va via Icardi"

Vedendo gli ultimi gol del Toro, ogni conferma che arriva sul suo arrivo all'Inter non può che far piacere ai tifosi nerazzurri. Ecco le parole di Beto Yaque, l'agente dell'attaccante del Racing, intervistato in Argentina da Espacio Acadé: "Lautaro Martinez sarà dell'Inter e se Icardi verrà ceduto prenderà il numero 9. È fatta al 90%, stiamo solo aspettando il momento giusto per le visite mediche a Milano".



Beto Iaque va oltre e ipotizza anche una possibile partenza di Icardi, lasciando intendere che il suo assistito, fresco di convocazione in nazionale, verrà all'Inter per giocare da protagonista. "Non ci sono possibilità che salti l'accordo tra Inter e Racing Avellaneda. Stiamo cercando il momento migliore per fargli svolgere le visite mediche a Milano senza fargli saltare allenamenti. In ogni caso andrà via dal Racing a giugno, il progetto dell'Inter lo ha convinto".



"In precedenza abbiamo parlato con dirigenti del Manchester City e di altri club, ma se devo elencarli sicuramente ne dimentico qualcuno. Su Lautaro hanno chiesto informazioni Fiorentina, Monaco, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma e Manchester United. Atletico? La loro offerta non era concreta".