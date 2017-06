"Inter-James Rodriguez, offerta di 42 milioni al Real Madrid"

L'interesse dell'Inter per James Rodriguez è fuori discussione, ma As, quotidiano di Madrid, va oltre: "Prima offerta di 42 milioni". Secondo il giornale spagnolo, dunque, la trattativa sarebbe cominciata: il colombiano è arrivato alla Casa Blanca subito dopo il Mondiale del 2014 al costo di 80 milioni. Oggi, dopo un campionato trascorso soprattutto in panchina, il giocatore si è chiaramente deprezzato, ma il Real Madrid riterrebbe al momento bassa l'offerta dell'Inter.



In ogni caso conta anche la volontà del giocatore, nonché quella del suo agente Jorge Mendes, che sta lavorando per portare James Rodriguez al Manchester United: i Red Devils non lo ritengono una prima scelta e, anche se parliamo di ruoli comunque diversi, al momento la loro priorità è Antoine Griezmann, che però costa 100 milioni.