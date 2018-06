"Inter, è fatta per Nainggolan: a inizio luglio sarà a Milano"

L'Inter ha in pugno Radja Nainggolan. Dopo aver trovato l'intesa con il centrocampista belga i nerazzurri avrebbero ormai raggiunto l'accordo quasi totale anche con la Roma: l'affare da 35 milioni di euro vedrà l'inserimento del giovane Zaniolo secondo quanto racconta Tuttosport.



Il Ninja abbraccerà dunque di nuovo Luciano Spalletti e potrebbe sbarcare a Milano per svolgere le visite mediche nei primi giorni di luglio (il club di Corso Vittorio Emanuele non può chiudere l'operazione prima del 30 giugno a causa del Fair Play Finanziario).



Il 30enne starebbe peraltro già pensando al numero di maglia. Considerato che la 4 è stata ritirata in seguito all'addio di Javier Zanetti e la 44 è già occupata da Perisic, si fa strada l'ipotesi che Nainggolan indossi la 22 aggiungendo in mezzo un più, come era avvenuto con l'1+8 di Ivan Zamorano.