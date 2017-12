"Inter, Deulofeu e Aleix Vidal: incontro col Barcellona"

Due mosse anti-crisi, anzi una. Secondo la Gazzetta dello Sport gli uomini mercato dell'Inter, Sabatini e Ausilio, avrebbero incontrato emissari del Barcellona a Milano prima del derby di coppa Italia: l'obiettivo era provare a prendere informazioni su Gerard Deulofeu e Aleix Vidal. In attesa che si sblocchi la situazione legata a Javier Pastore, sarebbero i due blaugrana gli obiettivi principali dei nerazzurri.



Deulofeu è tornato al Barcellona in estate dopo 6 mesi buoni al Milan, dove aveva mostrato le sue qualità, soprattutto da contropiedista: a Spalletti farebbe comodo un esterno d'attacco veloce che dia il cambio a Candreva e Perisic, avendo anche caratteristiche diverse da entrambi. Ecco perché Ausilio e Sabatini lavorano al prestito del giocatore che sta trovando poco spazio in Liga nonostante l'infortunio di Dembelé.



Aleix Vidal interessa anche alla Roma: dopo il gol segnato al Bernabeu contro il Real Madrid, l'ex esterno destro del Siviglia ha fatto chiaramente segno di voler restare al Barcellona, ma una proposta allettante dalla Serie A potrebbe convincerlo a lasciare la Spagna. Così ci sta provando anche l'Inter che forzerebbe la mano nel caso in cui Cancelo dovesse insistere nel voler tornare a Valencia.