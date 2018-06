"Inter, Candreva rinnova e non va al Milan per Suso"

L'incontro tra Federico Pastorello e i dirigenti dell'Inter non poteva passare inosservato. L'agente di Candreva, Malcom e Nagatomo aveva parecchi temi di cui discutere con i nerazzurri e al termine del vertice ha fatto il punto della situazione, non escludendo novità proprio sul fronte Malcom, l'attaccante brasiliano classe 1997 che nell'utima stagione, giocando prevalentemente come ala destra, ha segnato 12 gol in Ligue 1 con la maglia del Bordeaux.



"Credo che ora l'Inter sia più concentrata sul discorso delle vendite - ha spiegato Pastorello -, poi dopo il resto si vedrà. Credo che il Bordeaux abbia capito che Malcom, se ha l'opportunità di andare, possa partire. Per Candreva il rinnovo è una formalità, non è ancora ufficializzato ma lo sarà presto. Se parte? Assolutamente no, rinnova e rimane all'Inter. Al Milan per Suso? Direi proprio di no". Infine Nagatomo: "Anche lì stiamo valutando le possibili soluzioni per andare via dall'Inter". Il Galatasaray, dunque, non è l'unica possibilità.