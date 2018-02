"Inter-Bernard, a giugno si chiude"

Tre gol in Champions, 5 in campionato, già record personale. Bernard Anicio Caldeira Duarte, o semplicemente Bernard, sta vivendo la sua migliore stagione in carriera mostrando quello che Scolari aveva visto in lui già nel 2013, quando aveva 21 anni ed entrò nella Seleçao che poi crollò nel Mineirazo al Mondiale in Brasile. Giocava anche allora allo Shakhtar Donetsk ed è lì che si sta trasformando in un ottimo giocatore. E secondo Tuttosport lo prenderà l'Inter gratis quest'estate.



Bernard ha il contratto in scadenza con il club ucraino e, come hanno fatto in tanti in carriera, lo lascerà per provare una nuova avventura, per lo step successivo: stando a quanto rivela il quotidiano torinese, i nerazzurri avrebbero già trovato l'accordo per l'ala sinistra brasiliana che in questa stagione abbiamo ammirato contro Napoli e Roma in Champions. Sarebbe un vero affare e quasi certamente è legato all'accesso in Champions. Motivo in più per non fallire l'obiettivo.