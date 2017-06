"Incontro Keita-Atletico Madrid". Ma il fratello smentisce

Tra i due litiganti il terzo rischia di godere? A quanto pare no. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo (che ha pubblicato anche una foto rivelatrice) l'avvocato di Keita, Rafael Coto, ha incontrato l'Atletico Madrid al Vicente Calderon, ma in realtà era lì per Nolito. I colchoneros, dunque, non si inseriscono nella corsa all'attaccante della Lazio, al centro di uno scontro di mercato tra Milan e Juventus.



Il fratello di Keita, nel pomeriggio, ha precisato che "Calenda è l'unico autorizzato a trattare" per conto di Keita. La volontà del giocatore, com'è noto, è andare alla Juve che però deve operare il sorpasso sul Milan, più avanti rispetto ai bianconeri nella trattativa con la Lazio.