"Il Valencia ha scaricato Zaza": il Milan ne approfitta?

Importante indiscrezione dalla Spagna. Il Valencia avrebbe fatto sapere a Simone Zaza che non rientra più nel progetto del tecnico Marcelino nonostante il contratto in scadenza nel 2021 (valutazione di circa 20 milioni di euro) e i 13 gol realizzati nell'ultima Liga: a riferirlo è l'emittente radiofonica Deportes COPE Valencia.



La punta dovrà dunque cercarsi una nuova squadra e il suo agente Beppe Bozzo si starebbe già adoperando in tal senso: le piste più calde portano in Italia e più precisamente a Milan, Lazio e Torino.



I rossoneri attendono il giudizio dell'Uefa ma potrebbero sfruttare la carta Carlos Bacca (il Villarreal non sembra intenzionato a riscattare il colombiano per 15,5 milioni), che interesserebbe ai Pipistrelli su precisa indicazione di Marcelino.