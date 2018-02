"Il Psg pensa di offrire Mbappé al Barça per arrivare a Coutinho"

Clamorosa bomba di mercato dalla Spagna. Come riferisce El Pais il Psg sarebbe disposto a tutto pur di accontentare Neymar, che nelle ultime settimane più o meno veltamente ha fatto capire di voler giocare nel Real Madrid nella prossima stagione. Per allontanare questo desiderio il club di Al-Khelaifi avrebbe in mente di sacrificare Kilian Mbappé (acquistato la scorsa estate dal Monaco per 180 milioni): il brasiliano ex Barcellona avrebbe confidato infatti di non trovarsi a suo agio con il giovane attaccante francese e secondo una voce proveniente dallo spogliatoio dei parigini O'Ney ha paura che il compagno di reparto possa oscurarlo nella corsa al Pallone d'Oro.



Da qui, riporta El Pais, alcuni atteggiamenti di Neymar notati dai famigliari di Mbappé, con il campione verdeoro che sempre più spesso 'evita' di passare la palla al 19enne. Per evitare ulteriori problemi il Psg starebbe pensando di offrire il gioiello transalpino al Barcellona. I vicecampioni di Francia vorrebbero infatti dar vita a un affare, da 300 milioni di euro, che coinvolga anche Coutinho: l'ex Liverpool è grandissimo amico di Neymar e il suo arrivo sotto la Torre Eiffel potrebbe spegnere definitivamente i malumori e blindare il fuoriclasse prelevato dallo stesso Barça un'estate fa per 222 milioni di euro. Fantamercato o scenario realizzabile?