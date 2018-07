"Il Psg offre 270 milioni per Coutinho"

Una voce clamorosa dalla Spagna. Come scrive Mundo Deportivo, il Psg avrebbe contattato l'entourage di Coutinho, e non direttamente il Barcellona, mettendo sul piatto 270 milioni (il brasiliano ha una clausola di 400 milioni).



Al-Khelaifi avrebbe messo nel mirino il brasiliano perché è consapevole che il Real Madrid, destinato a perdere Ronaldo, cercherà un sostituto all'altezza e in primo luogo punterà su Neymar: O'Ney potrebbe desistere dal cambiare aria qualora arrivasse a Parigi il suo grande amico e connazionale.



L'operazione appare però decisamente complicata soprattutto per i problemi dei Campioni di Francia in materia di Fair Play Finanziario: prima di effettuare un colpo di simile portata saranno necessarie cessioni importanti ('dolorose'), e inoltre i blaugrana non intendono in alcun modo privarsi di un giocatore acquistato appena sei mesi fa dal Liverpool dopo un lunghissimo corteggiamento.