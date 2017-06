"Il Milan vuole tenere Deulofeu e lo ha comunicato al giocatore"

Il Milan vuole trattenere Deulofeu e il giocatore è già stato informato. Lo riferisce il Mundo Deportivo, secondo cui Montella avrebbe dato il suo assenso alla permanenza in rossonero dell'attaccante spagnolo. Deulofeu si è ambientato subito nel campionato italiano risultando decisivo e fondamentale nelle dinamiche del gioco del club di Via Aldo Rossi. La situazione si presenta però complessa perché l'esterno è a Milanello in prestito secco: il cartellino è di proprietà dell'Everton e con ogni probabilità, grazie al diritto di recompra, il Barcellona lo riporterà in Spagna a giungo per 12 milioni di euro.



Quindi il Milan dovrà trattare con il club blaugrana e molto dipenderà dal successore di Luis Enrique e di conseguenza dalla spazio che verrà concesso a Deulofeu. Il Diavolo potrebbe far forza sulla volontà del giocatore, che non ha nascosto di trovarsi a meraviglia in Italia, per convincere i catalani a intavolare un discorso relativo alla cessione o quantomeno al prestito.