"Il Milan ripensa a Dzeko: primo sondaggio con la Roma"

Il Milan comincia a muoversi per il mercato estivo. Come riporta Tuttosport una delle note dolenti di questa (fin qui) difficile stagione è rappresentato dall'attacco, tenuto in piedi soltanto dalla sorpresa Cutrone. Kalinic e André Silva, pagati rispettivamente 25 e 38 milioni, stanno ampiamente deludendo le aspettative e in totale, tra campionato e coppe, hanno realizzato 12 gol.



Così il club di via Aldo Rossi per rinforzare il reparto offensivo pensa di nuovo a Edin Dzeko. La punta bosniaca potrebbe essere sacrificata dalla Roma anche per via dell'età non più giovanissima (compirà 32 anni a marzo): i rossoneri avrebbe già fatto un primo sondaggio con i capitolini e il giocatore gradirebbe la destinazione milanista.



Per arrivare al bosniaco dovrebbero servire tra i 20 e i 25 milioni di euro: una cifra non esorbitante per il Diavolo che non avrà grande libertà di manovra (con l'Uefa bisogna ancora discutere di Settlement Agreement). D'altro canto la cessione farebbe comodo alle casse dei gialllorossi nell'ottica del Fair Play Finanziario.