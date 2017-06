"Il Manchester United è l'unico club che ha chiesto Morata e non vuole nessun altro giocatore". Secondo quanto riferisce Paco Gonzalez, giornalista di Cadena Cope, i Red Devils sarebbero in pole position per arrivare all'attaccante fresco campione d'Europa con il Real Madrid. Una 'conferma' sarebbe arrivata dal padre del calciatore, Alfonso, che rivolgendosi a Gonzalez in diretta radiofonica ha affermato: "Come hai saputo queste cose? Non posso che dirti che sei un grande giornalista, ma sto zitto e non aggiungo altro".



Morata è stato accostato nelle ultime settimane al Milan (Fassone ha detto chiaramente che la punta piace) ma nel post partita della finale di Champions il diretto interessato ai microfoni di Premium Sport ha allontanato l'ipotesi rossonera: "Sicuramente non verrò in Italia, leggo i giornali ma vorrei continuare qua".