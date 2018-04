"Il Liverpool fissa il prezzo di Salah: servono 228 milioni"

Mohamed Salah uomo del momento in Inghilterra dopo i 4 gol rifilati al Watford. Per evitare che si ripeta un nuovo 'caso Coutinho' (ceduto a gennaio per 160 milioni) il Liverpool valuta l'egiziano, straordinario protagonista fin qui della stagione della squadra di Klopp con 28 gol in 31 partite, 200 milioni di sterline ( 228 milioni di euro). Lo riferisce il Sun.



Secondo il quotidiano britannico i top club europei sono fortemente interessati all'attaccante egiziano tra i pretendenti alla Scarpa d'Oro 2018. Il Real Madrid avrebbe avanzato un'offerta ai Reds mettendo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vázquez, mentre nelle ultime ore anche il Barcellona sarebbe entrato in scena.



Da qui l'intenzione, come detto, di fissare il prezzo della punta ex Roma per spaventare i potenziali acquirenti: pagato 42 milioni (+8 di bonus) l'estate scorsa, ora per la società inglese varrebbe più di Neymar (dal Barça al Psg per 222 milioni la scorsa estate).