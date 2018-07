"Il DC United vuole Balotelli"

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in MLS. Secondo quanto riporta Bloomberg l'attaccante, che a fine stagione lascerà il Nizza, sarebbe finito nel mirino del DC United. Il club americano sta per esserce ceduto da Erick Thohir a una cordata con a capo il miliardario Patrick Soon-Shiong e la punta rappresenterebbe il primo acquisto della nuova proprietà.



I contatti con Mino Raiola sarebbe già stati avviati: nelle scorse settimane SuperMario era stato accostato alla Juventus e alla Roma ma Marotta e Monchi avevano smentito l'interesse dei rispettivi club. L'ex Milan probabilmente preferisce fare ritorno in Italia ma non è del tutto da escludere un approdo negli Stati Uniti dove sfiderebbe Sebastian Giovinco in Eastern Conference.