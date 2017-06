"Il Chelsea sulle tracce di Insigne: pronti 50 milioni di euro"

Minaccia inglese per il Napoli. Secondo quanto riferisce il Sun, Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su Insigne e il Chelsea sarebbe pronto a fare follie per il giocatore azzurro arrivando a offrire 50 milioni di euro. I blues garantirebbero all'attaccante un ingaggio annuale da oltre 10 milioni, in pratica il doppio di quello attuale dopo il rinnovo fino al 2022.



Proprio in occasione del recente rinnovo Insigne aveva espresso il desiderio di indossare per sempre la maglia del Napoli ed era stato definito da De Laurentiis "bandiera" del club partenopeo. Per questo risulta al momento improbabile l'apertura di una trattativa anche se in Inghilterra sono sicuri che il Chelsea non è intenzionato ad arrendersi nell'ottica di sostituire Hazard. Il belga potrebbe infatti trasferirsi al Real Madrid: sarebbe il colpo di Florentino Perez per la quasi certa rielezione alla presidenza dei blancos.