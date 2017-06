"Il Chelsea pensa a Ronaldo: Hazard parziale contropartita"

Un'altra pretendente per Cristiano Ronaldo. L'ultima clamorosa indiscrezione è del Sunday Express: Roman Abramovich starebbe infatti pensando di 'regalare' il fuoriclasse portoghese a Conte. L'acquisto avrebbe il duplice effetto di scacciare i malumori del tecnico e di portare al Chelsea il Pallone d'Oro tentando l'assalto alla Champions League. Per strappare l'attaccante al Real Madrid servono almeno 200 milioni di euro: questa la somma messa sul piatto dal Psg e dal Manchester United. I Red Devils inserirebbero anche De Gea per la coppia CR7-Morata. Attenzione poi al Bayern Monaco che punta sul feeling tra il portoghese e Ancelotti: i bavaresi farebbero un'eccezione al loro tetto salariale.



Ma torniamo al Chelsea. Abramovich giocherebbe la carta Eden Hazard come parziale contropartita tecnica. Il valore di mercato del belga si aggira intorno ai 70 milioni di euro e peraltro l'ex giocatore del Lille, al di là di questa ipoterica trattativa, è da tempo seguito da Florentino Perez. Al ricco tavolo di chi segue da vicino la vicenda di Ronaldo, intenzionato a lasciare la Spagna per via dei guai con il fisco, siedono dunque anche i Blues: si preannuncia una supersfida a suon di milioni e di rilanci.