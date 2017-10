"Il Chelsea non molla la pista Alex Sandro: pronti 78 milioni"

Il Chelsea è pronto a tornare all'assalto di Alex Sandro. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i Blues sarebbero intenzionati a presentare nella prossima sessione di mercato un'offerta da 78 milioni alla Juventus per il laterale brasiliano.



I londinesi si erano già mossi la scorsa estate proponendo oltre 60 milioni ma Marotta e Paratici avevano risposto con un secco no. Ora il club di Abramovich ci riprova: Conte considera Alex Sandro un obiettivo fondamentale per rinforzare l'out di sinistra dove pure pera già Marcos Alonso.



Ma il tecnico vorrebbe un giocatore che sappia destreggiarsi con abilità anche in fase difensiva e lo juventino sarebbe in questo senso l'ideale. L'affare resta comunque molto difficile perché i Campioni d'Italia non hanno intenzione di privarsi di un perno della squadra.