"Il Bayern Monaco cede Vidal: Napoli e Chelsea interessate"

Importante indiscrezione di mercato proveniente dalla Germania. Secondo quanto riferisce la Bild il Bayern Monaco avrebbe 'scaricato' Arturo Vidal: il centrocampista sarebbe infatti sul mercato perché i bavaresi punterebbero tutto sul giovane Leon Goretzka (prelevato dallo Schalke 04).



Il quotidiano tedesco va oltre spiegando che sarebbero due le squadre interessate all'ex Juventus, ovvero il Chelsea e il Napoli. Il 31enne era stato accostato agli azzurri già nelle scorse settimane anche se l'ingaggio del giocatore (8 milioni all'anno) rappresenterebbe un ostacolo non da poco considerati i parametri del club di De Laurentiis.



D'altro canto Vidal ha il contratto in scadenza nel 2019 e per questo il Bayern non potrebbe tirare troppo la corda sul prezzo (l'attuale valutazione è di 35 miliioni): c'è il rischio di perdere il mediano tra un anno senza guadagnare nulla. Inoltre il Napoli potrebbe contare sul fattore Ancelotti che ha allenato il cileno per più di una stagione...