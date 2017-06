"Il Barcellona ha deciso: riprenderà Deulofeu per 12 milioni di euro"

Importante indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe deciso di esercitare il diritto di recompra con l'Everton per Deulofeu. Con 12 milioni di euro il club blugrana riporterà dunque in patria il giocatore, 'rinato' negli ultimi mesi con la maglia del Milan.



E proprio i rossoneri ora stanno alla finestra attendendo sviluppi relativi alla panchina dei catalani: la speranza del club di via Aldo Rossi è che Deulofeu non rientri nei piani del successore di Luis Enrique e venga messo così nuovamente sul mercato. Ma è possibile anche che il nuovo tecnico decida di puntare sull'attaccante. Così i rossoneri dovrebbero cercare un'alternativa: il mome che circola è quello di Keita.