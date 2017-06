"Ibrahimovic ha deciso: giocherà nei Los Angeles Galaxy"

"Zlatan Ibrahimovic giocherà nei Los Angeles Galaxy la prossima stagione". I media statunitensi, generalmente poco inclini alle "bombe di mercato", stavolta sembrano non avere dubbi: manca la conferma dell'attaccante svedese, ma anche la scorsa estate il giocatore diede l'ufficialità del suo trasferimento al Manchester United solo mesi dopo che la notizia rimbalzava ormai da un quotidiano all'altro, soprattutto in Inghilterra.



L'era Ibra in Europa, con i suoi 30 titoli conquistati in carriera, almeno uno in ogni squadra in cui ha giocato, sembra dunque al capolinea: chiuderà la stagione al Manchester United provando a portare i Red Devils in Champions, poi dovrebbe andare subito negli Stati Uniti, dove oltretutto il campionato è ricominciato da poco. In base a quanto rivelato, Ibra dovrebbe essere il giocatore più pagato della Mls.