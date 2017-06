"Ibra ha rifiutato il Valencia e si è offerto al Real Madrid"

Zlatan Ibrahimovic in cerca di una squadra dopo essere stato scaricato dal Manchester United. Secondo quanto riferisce Don Balon l'attaccante sarebbe stato offerto da Mino Raiola al Real Madrid. I blancos avrebbero però declinato: l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo resta il talento del Monaco Kilian Mbappé.



Per Ibra si sarebbe fatto poi avanti il Valencia ma la punta ha rifiutato l'offerta perché vuole giocare in un top club: dunque anche le ipotesi Cina e Stati Uniti sono da scartare. Nelle ultime ore sarebbe spuntato l'Atletico Madrid di Simeone, come riporta Tuttosport. I colchoneros tuttavia non possono effettuare operazioni di mercato a causa del blocco FIFA e potrebbero concludere l'acquisto soltanto a gennaio. Lo svedese è disposto a d aspettare e soprattutto considera Rojiblancos una squadra 'alla sua altezza'?