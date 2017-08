"Ibra al centro sportivo dello United: accordo a un passo"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà ancora al Manchester United. Secondo quanto scrive il Sun, nelle prossime 24 ore lo svedese è atteso a Carrington, nel centro sportivo dei Red Devils. Sembra ormai a un passo l'accordo con il club inglese.



Ibra ha dovuto interrompere momentaneamente il percorso di recupero dal grave infortunio al ginocchio dello scorso aprile (per i chirurghi che lo hanno operato la punta stava forzando troppo i tempi) ma, come è nella sua indole, non vede l'ora di riprendere ad allenarsi in vista del ritorno in campo, previsto per l'inizio del 2018.



Negli scorsi giorni Mourinho aveva ammesso che erano in corso delle trattative con l'attaccante (il quale aveva lanciato un segnale social) e a quanto pare sono andate a buon fine. Sembrano quindi definitvamente sfumata l'ipotesi Milan.