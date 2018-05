"Hamsik al 60% lascerà il Napoli"

"Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione". Dal padre di Marek Hamsik arrivano dichiarazioni pesanti come un macigno per i tifosi del Napoli, già spaventati dall'agente del centrocampista slovacco e in attesa di conoscere pure il futuro di Maurizio Sarri.



Il papà del capitano azzurro entra nello specifico in un'intervista a Pravda: "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, e il prossimo sarà in inverno. C'è quindi un problema di mancata corrispondenza temporale, anche perché le squadre cinesi hanno dei limiti per il tesseramento di calciatori stranieri".



Hamsik è legato al cub campano fino al 2020: "Ora è tutto nelle mani degli agenti e di De Laurentiis". Cosa deciderà di fare il patron? La partenza di una vera e propria bandiera potrebbe essere un pessimo segnale per la piazza...