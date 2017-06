"Gabigol vuole restare all'Inter: è innamorato dei tifosi"

Gabigol giura fedeltà all'Inter nonostante lo scarsissimo minutaggio in questa stagione. Contattato in esclusiva dal nostro Andersinho Marques, Valdemir, papà del giocatore nerazurro, assicura che la volontà del figlio è quella di rimanere nel club di corso Vittorio Emanuele.



"Gabriel adesso è in vacanza - ha spiegato Valdemir in esclusiva a Premium Sport - ma assicuro che la sua intenzione è quella di restare all'Inter, dal momento che ha la grande possibilità di dimostrare il suo valore in Italia. Lui é innamorato della tifoseria dell'Inter, che lo ha sempre esaltato".



"In queste ultime ore, si vocifera di una sua cessione all'estero, ma sembra chiara la volontà di imporsi in nerazzurro - conclude il papà di Gabigol - una volta che avrà compreso al cento per cento i meccanismi del calcio italiano".