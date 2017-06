"Gabbiadini cambia campionato", parola del suo agente

Manolo Gabbiadini sta vivendo una stagione difficile con la maglia del Napoli e, nonostante l'infortunio di Milik, vede poco il campo e non riesce a incidere. Per questo motivo, il suo futuro è in bilico e il suo agente, Silvio Pagliari, ha confermato la possibilità di un addio dell'ex Samp ai microfoni di Foot1:

"Non mi risultano contatti con il Marsiglia - ha spiegato l'agente -. Discutiamo con tanti club in Europa e vogliamo che Manolo scopra un altro campionato rispetto alla Serie A. Non abbiamo una priorità, sia per un club che per un campionato. L’aspetto più importante sarà quello del progetto sportivo", l'annuncio.



Gabbiadini ha disputato 14 partite tra campionato e Champions, segnando solo 2 gol.